Оппозиция выдвинула правительству Молдавии ультиматум оплатить счета населения за газ

Участники протеста оппозиции возложили на власти страны ответственность за семикратный рост цен на газ и экономический кризис

КИШИНЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Участники протеста оппозиции в центре Кишинева выдвинули правительству ультиматум решить до понедельника вопрос оплаты счетов за газ, электроэнергию и отопление для населения. Об этом говорится в резолюции, которую зачитала в воскресенье перед собравшимися вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.

"Просим власти страны оплатить всем гражданам фактуры за газ, электроэнергию и отопление за три зимних месяца. Ждем ответа режима в течение 24 часов. Если до 13:00 понедельника правительство не ответит на наше требование, то мы оставляем за собой право предпринять все необходимые меры, чтобы заставить правительство выполнить волю народа", - сказала Таубер. После этого она объявила митинг завершенным и отправилась в правительство, чтобы передать ультиматум.

В акции протеста в центре Кишинева приняли участие несколько тысяч человек. Оппозиция возложила на власти ответственность за семикратный рост цен на газ и экономический кризис. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, милитаристские заявления, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

Массовые протесты проходят В Молдавии с лета 2022 года. Их участники требуют отставки президента страны Майи Санду и досрочных выборов в парламент.