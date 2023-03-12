В Болгарии прошли массовые антивоенные акции

По данным организаторов митингов и шествий, в них приняли участие более 10 тыс. человек

СОФИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Жители Софии и других болгарских городов провели в воскресенье акцию с требованием не допустить вовлечения Болгарии в конфликт на Украине. Как передает корреспондент ТАСС, в столице на антивоенный протест собралось более 5 тыс. граждан, после краткого митинга у Национального дворца культуры состоялось шествие по центральным улицам города к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны.

Участники акции под лозунгом "Болгария - зона мира" задавали властям вопросы - стоит ли влезать в войну ради получения грантов, требовали "мира, а не войны", нейтралитета, настаивали на прекращении поставок оружия Украине, закрытии военных баз НАТО, а в перспективе и на выходе страны из организации.

Выступающие на митинге подчеркивали, что поставки оружия приводят не к миру, а к гибели людей. Настаивали, чтобы политики боролись за урегулирование конфликта не на словах, а на деле.

Кроме Софии митинги и шествия прошли в Пловдиве, Варне, Русе, Стара-Загора, Силистре, Казанлыке, Шумене и Тырговиште. По данным организаторов антивоенной акции, по всей Болгарии в ней приняло участие более 10 тыс. человек.