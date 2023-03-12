На подъезде к Крымскому мосту из-за неисправности пункта досмотра образовалась пробка

Ее протяженность составила 3 км

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за технической неисправности на одном из пунктов досмотра образовалась пробка, сообщили в воскресенье в Telegram-канале оперативного штаба края.

"На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью около 3 км. Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен. В результате - ожидание выезда на мост может составлять несколько часов", - говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устраняют неполадки, работы планируют провести в максимально короткие сроки.

"Водителям до восстановления работы пунктов пропуска в штатном режиме стоит учитывать сложившуюся ситуацию. Поездку в сторону Крыма при возможности рекомендуется временно отложить или закладывать дополнительное время на проезд", - добавили в оперштабе.