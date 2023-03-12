12 марта, 17:11

В Риге прошел пикет против планов сноса памятника Пушкину

По данным агентства LETA, в нем приняли участие около 200 человек

ВИЛЬНЮС, 12 марта. /ТАСС/. Пикет против планов властей снести памятник Александру Пушкину был проведен в Риге в воскресенье. Об этом сообщило агентство LETA.

"Пикет по инициативе партии "Русский союз Латвии" с участием около 200 человек прошел перед зданием Рижской думы", - говорится в сообщении.

Представители партии утверждали, что сносить памятники неправильно, а в контексте планов сноса памятника Пушкину упоминалось о возможном перемещении памятников другим деятелям культуры.

Собравшиеся держали плакаты: "Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее", "Пушкин - наша основа", а также с текстом на английском языке.

На площади звучала классическая музыка, декламировались стихи Пушкина. За мероприятием наблюдали несколько полицейских. 

Теги:
Латвия
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