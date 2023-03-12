Суд досрочно освободил главу "Воентелекома" Давыдова

Его осудили за хищение 1,4 млрд рублей

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы решил освободить условно-досрочно бывшего генерального директора АО "Воентелеком" Александра Давыдова и его советника Дмитрия Семилетова, осужденных за хищение порядка 1,4 млрд рублей при реализации программы цифровизации Вооруженных сил России. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства Семилетова Д. А. и Давыдова А. Е. об условно-досрочном освобождении", - сообщили в суде. Там добавили, что прокуратура была против этого. При этом решение об освобождении экс-главы "Воентелекома" надзорное ведомство обжаловало, а Семилетова - нет. Оно уже вступило в силу.

В октябре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии советника главы "Воентелекома" Дмитрия Семилетова. Давыдову в это же время назначили наказание в виде четырех лет колонии и двух месяцев. Обоих суд также обязал выплатить штраф по 800 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. По данным следствия, Семилетов, а также гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов, первый замгендиректора организации Олег Савицкий и гендиректор фирмы-подрядчика ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина при заключении контрактов с Минобороны России использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

Всех фигурантов дела признали виновными в мошенничестве на сумму 1,4 млрд рублей при реализации госконтрактов с Минобороны России на поставки радиотехники и осуществлении авторского надзора за спутниковой связью. Давыдов был осужден на основе показаний Семилетова и Ильиной.

При этом Семилетов полностью признал вину и заключил сделку со следствием. На основании его показаний следствие вышло на ряд других связанных с "Воентелекомом" лиц, в том числе на бывшего замглавы Генштаба России генерал-полковника Халила Арсланова.