В Москве 12 марта выпала почти половина месячной нормы осадков

По прогнозу, 13 марта в столице сильных осадков не ожидается, но будет скользко и ветрено

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Порядка 40% месячной нормы осадков выпало в столице за воскресенье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадков выпало, конечно, очень много. Март - это очень сухой месяц, в кавычках, потому что выпадает 39 мм за 31 день в среднем. Сейчас выпало порядка 40% от этой нормы", - рассказал он.

По словам Вильфанда, 12 марта отличилось также очень низким атмосферным давлением.

"Этот день вошел в четверку дней с очень низким давлением за все 145 лет метеорологических наблюдений. Оно опустилось до 723,5 мм рт. ст. Получается, что такое низкое давление бывает 12 марта в среднем раз в 35 лет. День запоминающийся выдался", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что 13 марта интенсивных осадков в Москве не прогнозируют. Однако будет сильная гололедица и порывы ветра до 15 м/с.