12 марта, 19:01

Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что родители этих детей являлись гражданами РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальная делегация во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вернула в Россию из лагерей беженцев в Сирии 56 российских детей-сирот. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ", - заявил Гуринов. 

Теги:
СирияРоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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