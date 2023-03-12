Делегация во главе с Львовой-Беловой вернула в Россию из Сирии 56 детей-сирот

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что родители этих детей являлись гражданами РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальная делегация во главе с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой вернула в Россию из лагерей беженцев в Сирии 56 российских детей-сирот. Об этом сообщил в воскресенье заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"Официальной российской делегацией во главе с уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Марией Львовой-Беловой из лагерей беженцев северо-восточных районов Сирии возвращены на родину 56 детей-сирот, родители которых являлись гражданами РФ", - заявил Гуринов.