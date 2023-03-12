12 марта, 19:28

Электроснабжение трех деревень под Новгородом восстановили после аварии

Авария оставила без света более 2,5 тыс. жителей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Электроснабжение трех населенных пунктов в Новгородском районе восстановили после обрыва линии электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в своем официальном Telegram-канале.

"Электроснабжение в Сырково, Вяжищах и Болотной полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в региональном главке МЧС, в результате частичного отключения электроэнергии без электричества остались 2 660 жителей деревень Сырково, Вяжищи, Болотная. По предварительным данным, неустановленный самосвал проехал под линиями электропередачи с поднятым кузовом.

Устранением повреждения занимались две бригады, 12 специалистов, четыре единицы техники. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, оперативная группа МЧС. 

Теги:
РоссияНовгородская область
© Информационное агентство ТАСС
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