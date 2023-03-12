Львова-Белова заявила о договоренности с курдами о возвращении в Россию 200 детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества с руководством курдской стороны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что была достигнута договоренность о возвращении из Сирии еще 200 российских детей в ближайшее время. Об этом она заявила журналистам в воскресенье после возвращения из Сирии.

"С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями. Как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше, и группы детей все больше и больше, и мы очень надеемся, что наше такое тесное взаимодействие продолжится и дальше", - сказала Львова-Белова.

Она рассказала, что 56 детей, которые прилетели вместе с ней из Сирии в воскресенье, будут проходить реабилитацию на протяжении нескольких недель. С ними будут работать врачи, психологи и психотерапевты, после чего они будут переданы кровным семьям в 16 регионах России. "Это работа большого количества министерств и ведомств, нам помогало Министерство иностранных дел, Министерство обороны, потому что мы застряли на сутки по погодным условиям, не могли вылететь. Это и Минздрав, медицина катастроф, и, конечно, это сирийская сторона и курдская сторона, которые участвовали в переговорах о возможности вернуть этих детей на Родину", - сказала она.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Львова-Белова рассказала главе государства о том, как США силами курдов изначально пытались помешать ей вывезти российских детей на Родину, однако с ними тогда удалось договориться и вернуть в Россию 69 детей. Как указал президент, работу с курдами необходимо продолжать. По словам Путина, "с ними легче договориться, чем с американцами", по вопросу вывоза детей с ними можно работать напрямую.