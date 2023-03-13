В Москве ожидается потепление с 14 марта

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура воздуха повысится до плюс семи градусов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москвичей ожидает потепление до плюс шести-семи градусов со вторника. Однако ощутить его более явно можно будет со среды, когда будет проглядывать солнце и утихнет ветер, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог сообщил, что в понедельник утром ожидается "бодрящая и свежая погода" - до минус пяти-шести градусов. Днем температура повысится до ноля - минус двух градусов.

"Во вторник заметно повысится температура, до плюс трех-пяти градусов. Воздушные массы будут южные, с горячей кровью, так сказать. Но, к сожалению, будут порывы ветра до 15 м/с и осадки, не такие интенсивные, как в воскресенье, но все-таки. А вот среда станет наиболее комфортным днем: переменная облачность, солнышко будет проглядывать, температура до пяти-семи градусов. Этот день будет действительно приятным", - сказал он.

По словам Вильфанда, в четверг и пятницу теплая погода сохранится. Прогнозируется до семи градусов тепла. Кроме того, начиная со среды, положительной станет ночная температура - от ноля до плюс двух градусов.

По предварительным расчетам, к воскресенью температура в Москве понизится на пару градусов.