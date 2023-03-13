В 13 муниципалитетах Приморья количество выпавшего снега превысило месячную норму

По словам ведущего специалиста приморского Гидрометцентра Виктора Чулкова, норма снега сильнее всего превышена во Владивостоке и Уссурийске

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали превышение месячной нормы выпавших осадков за минувшие выходные в 13 городах и районах Приморского края, сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист приморского Гидрометцентра Виктор Чулков.

"Сильнее всего месячная норма снега превышена во Владивостоке и Уссурийске, где выпало 172 и 158% норм соответственно. В абсолютных цифрах по количеству осадков лидируют также Владивосток и Тернейский район, где выпало 43 и 41 мм соответственно. Всего превышение месячной нормы зафиксировано в 13 муниципалитетах", - сообщил Чулков.

По его словам, на юге края снегопад прекратился, а вот на северо-востоке региона осадки продолжаются, и будут идти в течение дня понедельника.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, минувшей ночью спецтехника работала в усиленном режиме на дорогах города. Снег закончился только около 03:30 (20:30 мск).

"К 06:00 (23:00 мск) утра основные транспортные артерии расчистили и обработали реагентами. Дорожники сейчас также продолжают в усиленном режиме борьбу с последствиями разгула стихии. Из-за непогоды работодателям краевой столицы было рекомендовано перевести сегодня сотрудников на удаленку, отменены занятия в школах для младших классов, старшие переведены на свободное посещение, детские сады в дежурном режиме принимают малышей, родители которых задействованы в работе", - говорится в сообщении мэрии.

Уточняется, что сохраняется запрет на движение по самому крутому спуску города - на улице Капитана Шефнера. Также действует запрет на движение большегрузов по городу.