В Приморье из-за снегопада закрыли для транспорта Высокогорский перевал

Проводится расчистка, на участок направили шнекоротер и погрузчики

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Высокогорский перевал в Дальнегорском городском округе в Приморье закрыт для транспорта из-за снежного циклона. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Как сообщили в АО "Примавтодор" проезд затруднен на Высокогорском перевале в Дальнегорском городском округе. <...> В настоящий момент перевал закрыт, проводится расчистка. На участок направили шнекоротер и погрузчики, чтобы в течение дня открыть движение", - говорится в сообщении.

В Приморском крае наблюдается снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы выпавших осадков в 13 городах и районах Приморского края. На юге края снегопад прекратился, на северо-востоке региона осадки продолжаются, и будут идти в течение дня понедельника.

Уточняется, что ночью на дорогах края работало 220 единиц техники. Сейчас дежурные машины продолжают расчистку трасс и обработку их противогололедными материалами. Водителей просят быть внимательными и соблюдать безопасный скоростной режим.

Высокогорский перевал пролегает между долинами рек Высокогорская и Нежданка, он находится на автодороге Осиновка - Рудная Пристань. Его протяженность между отрезками дороги, проходящими по долинам, составляет 7,4 км. Перепад высот со стороны Кавалерово - 150 м, со стороны Дальнегорска - 270 м.