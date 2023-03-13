Энергоснабжение Хасанского района в Приморье восстановили после снегопада

В результате отключения без света остались порядка 30 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) восстановили подачу электричества в населенные пункты Хасанского муниципального округа Приморского края после аварии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Приморья.

В воскресенье Хасанский муниципальный округ в Приморском крае остался без света из-за аварии на магистральной линии электропередачи. Без света остались все населенные пункты округа, в которых живет около 30 тыс. человек.

"Электроснабжение жителей Хасанского округа восстановлено сегодня ночью. В настоящий момент свет отсутствует только у 46 жителей села Кравцовка, в остальных населенных пунктах свет есть", - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура Хасанского района организовала проверку по факту отключения электроэнергии на территории муниципального округа. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства при содержании объектов электроинфраструктуры и начислении платы за коммунальный ресурс.

По данным приморского Гидрометцентра, за минувшие выходные в Хасанском округе выпало до 25 мм осадков, что превышает месячную норму на 12%. В прошедшие выходные из-за циклона норма осадков была превышена в 13 районах края, включая Владивосток. По данным пресс-службы аэропорта Кневичи, воздушная гавань работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов по погодным условиям в понедельник нет.