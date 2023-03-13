В Хабаровском крае из-за метели закрыли два аэропорта

В аэропорту Хабаровска задержали несколько рейсов

ХАБАРОВСК, 13 марта. /ТАСС/. Аэропорты Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани закрыли из-за снегопада в Хабаровском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале хабаровского аэропорта.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре закрыт до 20:00 (13:00 мск), аэропорт Советской Гавани закрыт до 12:00 (05:00 мск) в связи с очисткой взлетно-посадочных полос", - говорится в сообщении. Хабаровский аэропорт работает в штатном режиме.

Из-за неблагоприятных метеоусловий перенесено время вылета рейсов из Хабаровска в Советскую Гавань, Николаевск-на-Амуре, Охотск, в село Богородское.

По информации авиакомпании "Хабаровские авиалинии", некоторые рейсы перенесены на вторник из-за непогоды и отсутствия запасных аэродромов. В частности, это рейсы за 12 и 13 марта из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск и обратно.

На территорию Хабаровского края оказывает влияние южный циклон. В ряде районов региона - в Комсомольском, Ульчском, Николаевском, Советско-Гаванском, Ванинском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, а также в районе имени Лазо - в течения дня будет идти снег, местами очень сильный, прогнозируется метель. Ветер усилится до 15-20 м/с. В Хабаровске идет снег, дует ветер со скоростью 4 м/с, температура воздуха составляет минус пять градусов.

В регионе из-за непогоды закрыли движение для автобусов и грузовиков по двум федеральным трассам - А-370 "Уссури" Хабаровск - Владивосток 12-й км - 240-й км, А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.