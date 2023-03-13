Из Якутска стартовала автоэкспедиция, которая соединит два полюса холода

Маршрут будет проложен по автозимникам рек Лена, Индигирка, Яна и их притокам, охватив шесть районов Якутии, в том числе четыре арктических

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Автоэкспедиция Sakha Arctic Expedition - 2023 стартовала в понедельник из Якутска, команда всего планирует преодолеть свыше 4,8 тыс. км. Маршрут соединит населенные пункты Оймякон и Верхоянск, известные в Якутии как полюсы холода, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского агентства развития туризма и территориального маркетинга.

"Старт автоэкспедиции был дан сегодня в Якутске, на реке Лене. 13 марта команда планирует посетить населенные пункты Баяга Таттинского района и Хандыга Томпонского района", - сообщили в пресс-службе. 12 марта в Якутске состоялся обряд благословения участников экспедиции.

Всего в команде 10 человек, шестеро из них - представители туриндустрии в Якутии, а также двое - туристы. Команда будет передвигаться на двух машинах - ГАЗ "Соболь" и Toyota Land Cruiser.

Уточняется, что преимущественно маршрут будет проложен по автозимникам рек Лена, Индигирка, Яна и их притокам. Подготовка к проекту началась с осени прошлого года. Проект позволит изучить и выявить возможности для развития арктического туризма в регионе, расширить горизонты палаточного туризма в зимний период. В ходе экспедиции будет тестироваться эффективность подобранной участниками экипировки.

Маршрут охватит шесть районов Якутии, в том числе четыре арктических. В ходе проекта путешественники узнают об истории районов, станут участниками различных мероприятий, проводимых в посещаемых районах. Они посетят фестиваль "Полюс холода - Верхоянск", примут участие в празднике оленеводов в поселке Тополиный, совершат восхождение на горы Кисилях.

Предполагается, что проект завершится к концу марта, когда участники прибудут в Якутск. Организаторами выступили региональное агентство развития туризма и территориального маркетинга, ассоциация туриндустрии Якутии и ЯРО "Опора России". Проект проводится при поддержке региональных министерства по развитию Арктики и делам народов Севера и министерства предпринимательства, торговли и туризма.

Туризм в Якутии

Как сообщил генеральный директор регионального агентства развития туризма и территориального маркетинга Дмитрий Громов, за прошлый год было зафиксировано рекордное количество туристов - 237 тыс. человек. В агентстве ТАСС уточнили, что в 2023 году в Якутии ожидается 250 тыс. туристов, что более чем на 5% больше показателя прошлого года.