МЧС России с 26 марта по 7 апреля проведет масштабную арктическую экспедицию

За 12 суток специалисты планируют преодолеть более 1,6 тыс. км

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МЧС России с 26 марта по 7 апреля проведет первую за последние годы масштабную научную арктическую экспедицию, в ходе которой специалисты в суровых условиях отработают новые способы и методы спасения терпящих бедствие. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

"В марте-апреле в рамках межведомственного учения "Безопасная Арктика - 2023" будет организована первая за последние годы научная экспедиция. В суровых климатических условиях специалисты отработают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие. В арктических реалиях предстоит максимально испытать и апробировать около двух десятков новейших и перспективных образцов техники, оборудования, экипировки и снаряжения", - сказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что маршрут будет пролегать по территориям трех регионов России: Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Старт экспедиции назначен на 26 марта из города Нарьян-Мар, далее по маршруту - вахтовый поселок Варандей - поселки Каратайка - Амдерма - Усть-Кара - компрессорная станция Ярынская (побережье Бадарацкой губы) - город Лабытнанги. Финишировать члены экспедиции собираются 7 апреля в Салехарде. Коррективы могут внести погода и прочие непредвиденные обстоятельства. За 12 суток экспедиции планируется преодолеть более 1,6 тыс. км.

"Маршрут пройдет по заснеженной мало ориентированной территории и прибрежной ледовой поверхности в условиях полной автономности. Специалистам предстоит преодолеть водные преграды, крутые спуски и подъемы, а также пересеченную местность", - подчеркнули в ведомстве.

Все экспедиционные мероприятия будут реализованы силами Отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" МЧС России с привлечением специалистов Ненецкого и Воркутинского арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС России, арктического спасательного учебно-научного центра "Вытигра", Уральского и Приволжского РПСО и "Ямалспаса", а также представителей разработчиков техники. Будет использоваться и авиация МЧС России, планируется десантирование спасателей и грузов на неподготовленную поверхность.