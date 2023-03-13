Между реформами и служением. Папа Римский Франциск отмечает 10-летие своего избрания

Ровно 10 лет назад Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) аргентинский кардинал был избран на папский престол. Согласно традиции, сообщил о выборе нового понтифика белый дым из трубы Сикстинской капеллы, где происходит секретное заседание кардиналов - конклав. Мир узнал его имя, когда он появился на балконе собора Святого Петра и сказал: "Похоже, мои братья-кардиналы нашли меня на конце света". Затем он объявил свое имя в папстве - Франциск.

Франциск стал 266-м Папой Римским, первым Папой-латиноамериканцем, первым Папой-иезуитом, первым Франциском. От порядкового номера он отказался сразу, но другой Папа Римский Франциск будет уже II. Он - первый Папа, который встретился с патриархом Московским и всея Руси после Великого раскола.

Папа в цифрах

За 10 лет Франциск совершил 40 апостольских визитов. Франциск провел восемь консисторий, в ходе которых возводятся в сан кардиналы. Кардинальскую коллегию он значительно обновил, сейчас в ней 123 кардинала, имеющие право голоса и, соответственно, потенциальные претенденты на папский престол. Многие новые кардиналы не знакомы, неслучайно после четырех синодов, посвященных, в том числе семье, и специального по Амазонии, сейчас идет ассамблея, на которой обсуждаются вопросы синодальной церкви. Она завершится в 2024 году, и кардиналы, каждому из которых предоставляется слово, смогут "приглядеться" друг к другу.

Франциск издал три энциклики, основных папских документа по важнейшим общественно-политическим и богословским вопросам. Вторая и третья - "Хвала тебе" (Laudato si, 2015) и "Все братья" (Fratelli tutti, 2020) посвящены вопросам экологии и охраны окружающей среды и братскому сосуществованию народов. А первая "Свет веры" (Lumen Fidei, 2013) была выпущена совместно с Бенедиктом XVI, после исторического отречения которого был избран Франциск. Предпринимались попытки дискредитации "двух Пап", но несмотря на множественные спекуляции на тему столкновения ватиканских блоков, особенно сразу после смерти Бенедикта в декабре 2022 года, этого не получилось. Хотя ситуация с отставкой Папы Римского была нестандартной, Франциску и его предшественнику удалось выстроить почти идеальное сосуществование, нисколько не снижая роль действующего понтифика.

Реформы и нововведения

Основатель католической общины Святого Эгидия Андреа Риккарди написал, что Франциск - "первый глобальный" Папа Римский. "Отречение Бенедикта отчасти было спровоцировано неуправляемостью Ватикана, нехаризматичный Папа не смог" справиться с валом проблем. Бергольо, по мнению Риккарди, в отличие от поляка Иоанна Павла II, с которым его часто пытались сравнивать, "вне европейского контекста и либеральной идеологии". Кроме того, ему пришлось возглавить Римско-католическую церковь в момент тяжелого кризиса. С одной стороны, по имиджу и уровню доверия сильно ударил скандал со священниками-педофилами, но католичество переживает и более общий, экзистенциальный кризис - идет стремительное сокращение числа католиков - по некоторым данным, на 40% среди молодежи. И это не считая общего глобального кризиса утраты традиционных ценностей.

Папа Франциск интенсифицировал экуменический и межрелигиозный диалог, провел "экономическую чистку", упорядочил управленческие механизмы, начал масштабную реформу Курии. И в этих начинаниях у него нет недостатка в противниках, в основном из американского консервативного крыла. Потеснил он и итальянскую "куриальную мафию". Некоторые его решения были несколько импульсивны, но он сам признавался, что это лишь доказывает, что он "тоже человек", не лишенный слабостей и грехов. "Все мы грешны", - неоднократно повторял он. При этом достаточно резонансным стало в свое время заявление Франциска: "Кто я такой, чтобы судить людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Потом понтифик возвращался к этому вопросу, выступая за признание прав таких пар на уровне гражданского законодательства. Определенные круги увидели в этом намерение начать признавать однополые браки в церкви, но это крайне искаженная интерпретация. Франциск, хотя в нем хотели бы видеть "великого реформатора" Римско-католической церкви, строго придерживается догм.

Дипломатические отношения

Накануне 10-летия руководство Никарагуа объявило о приостановлении дипломатических отношений между центральноамериканской республикой и Ватиканом. Поводом послужили достаточно жесткие высказывания понтифика о массовой высылке осужденных за "совершение действий, подрывающих суверенитет, терроризм и попытки экономической дестабилизации". Среди них оказался епископ Матагальпы монсеньор Роландо Хосе Альварес.

Планы

По традиции день избрания действующего Папы Римского объявляется выходным днем в его городе-государстве. При этом "подчиняются" главе Римско-католической церкви более 1,3 млрд католиков по всему миру. Одна из главных задач Франциска - консолидировать эту огромную общину, поэтому он был просто обязан стать популярным. Франциск по-прежнему, как после переезда в Ватикан из Буэнос-Айреса, живет в гостинице "Святой Марфы", а не в апартаментах Апостольского дворца, он носит серебряные крест и Кольцо рыбака, символ папской власти, и так и не переобулся в положенные понтификам мягкие алые туфли, предпочитая черные ботинки.

В знаменательную дату торжеств не намечается. Как сообщили в службе печати Святого престола, на раннее утро 13 марта назначена совместная месса "дома" у Франциска с кардиналами, "которые находятся в Риме".

Сам Франциск не спешит подводить итоги. Он не намерен отрекаться от престола, как его предшественник Бенедикт XVI, поскольку "папство - это пожизненно". Хотя и имелось письмо об отставке, подписанное сразу после избрания, на случай неожиданного ухудшения здоровья, но как выясняется, были такие письма и у других предшественников Франциска, но они никогда так и не пошли в дело.

В ближайших планах - апостольская поездка в Венгрию. Он состоится в конце апреля. Франциск должен участвовать в очередных Всемирных днях католической молодежи, которые пройдут в Лиссабоне в августе. Есть намерение осенью посетить Монголию, а затем и Индию.

Вера Щербакова