13 марта, 05:29

В семи районах Сахалина объявили лавинную опасность

Предупреждение будет действовать 14-15 марта

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Спасатели объявили на 14-15 марта лавинную опасность в семи районах Сахалина, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"14-15 марта 2023 года лавиноопасно на территории Невельского, Холмского, Долинского, Анивского, Углегорского, Александровск-Сахалинского районов и города Южно-Сахалинска", - рассказали в управлении.

Сейчас на Сахалине пасмурная погода, временами идет мокрый снег, ветрено. Температура воздуха в Южно-Сахалинске в вечернее время - плюс пять градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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