Японский суд рассмотрит дело о смертном приговоре почти 60-летней давности

Ивао Хакамаду приговорили к казни за убийство четырех человек, он провел 34 года в камере смертников, однако в 2014 году его отпустили на свободу

ТОКИО, 13 марта. /ТАСС/. Высший суд Токио разрешил в понедельник повторное разбирательство дела 87-летнего Ивао Хакамады, который был приговорен к казни за убийство четырех человек почти 60 лет назад, провел 34 года в камере смертников, однако в 2014 году был отпущен на свободу, поскольку обвинения против него были признаны сфабрикованными. В силу юридических проблем новое рассмотрение дела так и не началось, и нынешнее решение, как отмечает общественное телевидение, открывает дорогу к тому, чтобы поставить окончательную точку в этой истории.

30 июня 1966 года в собственном доме были зверски убиты президент небольшой компании по производству бобовой пасты, его жена и двое детей. Преступник поджег здание, но скрыть следы преступления не сумел. По подозрению в убийстве был арестован служащий компании Ивао Хакамада, в 1968 году он был приговорен к смерти. Решающей уликой против него стала испачканная кровью одежда, которую преступник после убийства спрятал в чане с бобовой пастой. На ней, как утверждалось, были найдены следы крови Хакамады от ран, полученных в схватке с убитым.

Арестованный во время следствия во всем признался, однако на суде заявил о своей невиновности. Тем не менее в 1980 году Верховный суд Японии подтвердил вынесенный ему смертный приговор. Осужденный его вновь оспорил, и в 2008 году вердикт был заново утвержден. Тогда новую апелляцию подала младшая сестра осужденного, который к тому времени стал испытывать тяжелые психологические проблемы.

В ходе рассмотрения второй апелляции суд на основе более современных методов генетического анализа признал, что кровь на рубашке не принадлежит Хакамаде. Суд допустил также, что одежда предполагаемого преступника была сознательно подброшена следствием, которое подделало улики. Такое обвинение в адрес полиции и прокуратуры в японской правовой практике носило беспрецедентный характер.

Сегодняшнее решение о новом рассмотрении дела об убийстве 1966 года стало сенсацией, ему посвящены все выпуски новостей. Организации защитников прав человека и адвокатов надеются использовать это дело для активизации кампании за отмену смертной казни в Японии.