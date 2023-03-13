В Херсонской области разрабатывают стандарт здорового питания школьников

На это выделили около 32 млн рублей

ГЕНИЧЕСК, 13 марта. /ТАСС/. Около 32 млн рублей выделено в Херсонской области на бесплатное питание школьников в этом году. По поручению главы правительства региона Андрея Алексеенко в регионе разработают стандарт здорового питания учеников, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"На бесплатное питание школьников Херсонской области выделено 32 млн рублей. По поручению председателя правительства в регионе разрабатывается стандарт здорового питания детей в образовательных учреждениях. Бесплатным питанием сегодня обеспечиваются учащиеся всех 82 школ Херсонской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в школах обеспечено полноценное горячее питание для учеников 1-4-х классов и всех школьников независимо от возраста в группах продленного дня. Также в регионе введены дополнительные меры заботы о детях. Для учеников 5-го класса и старше готовят легкий перекус, например, булочку и сок.

"Каждый школьник Херсонской области должен иметь возможность получать качественное образование, причем там, где живет. В хорошо оснащенной современной школе. И, конечно, вкусно и с пользой для здоровья питаться в родной школе, независимо от того, где она расположена - в крупном городе или небольшом поселке", - цитирует пресс-служба Андрея Алексеенко.