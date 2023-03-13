В Петербурге с 14 марта прогнозируют потепление

Температура воздуха в дневные часы будет достигать плюс пяти-семи градусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Теплая погода с температурой воздуха до семи градусов придет в Санкт-Петербург 14 марта. Об этом сообщил в понедельник начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Уже сегодня можно констатировать, что зима заканчивается. Сегодня последний морозный день, предстоящей ночью последний зимний снег. А уже с завтрашнего дня наступает весенний период, и начинается сразу с довольно высоких дневных температур. До плюс 5-7 градусов дневная температура воздуха будет в Санкт-Петербурге во вторник и среду. Это не экстремально тепло, было и до плюс 11-12 градусов в эти дни, но все же первая теплая погода", - написал он.

По его словам, во второй половине марта наступает настоящий весенний период, но и он будет полностью зависть от циклонов и антициклонов.

"Осадки уже будут больше в виде дождя, в отдельные дни, правда, и со снегом", - добавил Колесов. Дневная температура воздуха будет постоянно положительной, в солнечные дни ее значения могут быть и выше 5-8 градусов. Вместе с тем ночи пока будут все еще холодными, и отрицательные температуры могут наблюдаться даже в центре города, отметил синоптик.