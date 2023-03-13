В ГД попросили Кравцова разъяснить идею об обязательных требованиях к школьной форме

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева выразила опасения о негативном влиянии предложения на семейный бюджет, а также поинтересовалась возможным механизмом выбора дизайна

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева ("Новые люди") в понедельник направила обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой дать разъяснения по инициативе ведомства об обязанности школ закреплять требования к школьной форме и рассказать о возможном механизме выбора ее дизайна. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Ранее замглавы Минпросвещения России Андрей Корнеев заявил, что ведомство предлагает закрепить за школами в регионах обязанность утверждать требования к внешнему виду учеников. Он пояснил, что сейчас это не обязанность, а право, которым воспользовались 37 российских регионов. Корнеев подчеркнул, что общие требования предлагается установить на уровне региона, а образовательные учреждения уже будут это фиксировать. В свою очередь Кравцов отметил, что утверждение требований к одежде учеников не имеет ничего общего с требованиями к внешнему виду в целом, например, к цвету волос.

Горячева считает, что предложение министерства потребует внесения изменений в закон "Об образовании в Российской Федерации" и может негативно сказаться на бюджете тех семей, чьи дети учатся в школах, в которых отсутствуют требования к одежде обучающихся. Депутат приводит данные, согласно которым в среднем на полный комплект всего необходимого для ученика родители тратят почти 14 тыс. рублей.

"Введение обязательной школьной формы увеличит эти расходы и уберет возможность экономить на покупке одежды для школы. В этой связи просим вас дать разъяснения, будет ли новая законодательная инициатива означать изменение закона "Об образовании" и делать выбор школьной формы обязанностью каждой школы", - указала депутат в письме министру.

Также Горячева просит разъяснить, будет ли изменен подход по выделению дотаций на приобретение школьной формы для малоимущих семей за счет региональных бюджетов.

"Если введение формы станет для субъектов обязанностью, а не правом, предлагаем сделать финансирование ее приобретения для малоимущих семей также обязанностью субъекта. Также просим разъяснить возможный механизм выбора дизайна школьной формы", - заключила парламентарий.