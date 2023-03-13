В ГД подготовили законопроект по сокращению сроков восстановления жилья в новых субъектах

Документ расширяет полномочия регионов по правам пользования участками местных недр для добычи подземных вод в целях водоснабжения жилых домов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов разработал законопроект, направленный на создание условий для сокращения сроков восстановления, строительства и введения в эксплуатацию жилья на территориях новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он рассказал ТАСС.

Законопроект предусматривает расширение полномочий субъектов РФ по предоставлению прав пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод, используемых в целях водоснабжения в системе коммунальной инфраструктуры объектов жилищного строительства. Документ дополняет перечень самостоятельных оснований для получения права пользования недрами организациями по водоснабжению и водоотведению в системе коммунальной инфраструктуры объектов жилищного строительства.

Также законопроектом предусмотрено право таких организаций в течение пяти лет на добычу подземных вод до геологического изучения недр, проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, получение геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, согласование и утверждение технических проектов и иной проектной документации на пользование недрами. Кроме того, организации не должны будут доказывать наличие у них квалифицированных специалистов, необходимых финансовых и технических средств для эффективного и безопасного пользования недрами, при условии наличия сведений о запасах подземных вод, полученных в результате ранее произведенных геологических исследований.

"Принятие законопроекта позволит значительно сократить время на получение лицензий на добычу подземных вод в целях использования для водоснабжения объектов жилищного строительства при одновременном сохранении полномочий органов госвласти РФ, органов госвласти субъектов РФ в области недропользования, а также принципов государственного геологического контроля в целях рационального использования и охраны недр, исключения негативного воздействия на окружающую среду при добычи подземных вод в указанных целях", - говорится в пояснительной записке к документу.