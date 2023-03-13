В Заполярье бесплатно предоставят жилье и питание студентам из семей участников СВО

Власти региона также компенсируют междугородний проезд к месту учебы

МУРМАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Студентам Мурманской области из семей мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) компенсируют проживание в общежитиях и междугородний проезд к месту учебы, а также бесплатное питание для учащихся филиалов федеральных учебных заведений, сообщил в понедельник губернатор Заполярья Андрей Чибис.

"Новые меры поддержки для студентов из семей участников СВО. Бесплатное питание во всех колледжах региона. Теперь эта мера станет доступной, в том числе и для тех, кто учится в филиалах федеральных учебных заведений, 100% компенсация стоимости платы за общежитие колледжа. Бесплатный межмуниципальный проезд в учебные заведения студентам из многодетных семей, семей участников СВО и мобилизованных, а также в случае потери семьей кормильца", - написал Чибис в своем Telegram-канале.

Губернатор также рассказал о летней оздоровительной кампании для школьников. В этом году приоритетное право на получение бесплатного отдыха получат дети из семей участников СВО. "По понятным причинам - их родители, отцы сейчас защищают нашу Родину и сами, как это было в прошлые годы, не могут организовать летний отдых. Также бесплатный летний отдых будет предоставлен школьникам из семей, которые потеряли кормильца", - сказал он.

На проведение школьной оздоровительной кампании в Мурманской области в 2023 году предусмотрено порядка 500 млн рублей, что втрое больше, чем в 2020 году. Летний отдых бесплатно смогут получить более 17 тыс. учащихся от 6 до 17 лет. Около 6,5 тыс. юных северян выедут на летний отдых на курорты Черного моря в Краснодарский край.

Как уточнили в правительстве Мурманской области, подростки из семей мобилизованных и участников СВО также могут рассчитывать на приоритетное трудоустройство на общественно-полезные работы по проекту "Работа рядом", где за месяц можно получить более 30 тыс. рублей. "На первый этап программы этого года направлено уже свыше 36 млн рублей и создано более 1,3 тыс. рабочих мест. Проект востребован среди северян. При повышении спроса будут добавляться рабочие места", - отметили в правительстве Заполярья.

В Мурманской области дети участников СВО - школьники и студенты региональных колледжей получают бесплатное горячее питание, а дети младшего возраста - бесплатно посещают детский сад. Члены семей СВО включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", участники которой могут получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. С ноября 2022 года в регионе открыто 12 отделений Центра поддержки мобилизованных и членов их семей, где можно получить консультацию по мерам поддержки, правовым, медицинским и семейным вопросам.