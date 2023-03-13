Очередь из грузовиков под Псковом на въезд из Латвии в РФ за неделю выросла в 1,5 раза

В общей сложности в очереди находятся 410 большегрузов

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Бурачки" и "Убылинка", за неделю увеличилась в 1,5 раза. В общей сложности в очереди находятся 410 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в понедельник.

"Бурачки", вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств - прим. ТАСС) перед пунктом пропуска - 210", - сообщается на сайте ФТС. На пункте пропуска "Убылинка" в очереди находятся 200 фур. При этом неделю назад на границе было 260 большегрузов.

На пунктах пропуска на въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована на пункте пропуска "Куничина гора", здесь проезда на территорию РФ ожидают 10 грузовиков.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.

В прошлом году ФТС сообщила, что таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с РФ и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.