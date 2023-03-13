Число прибывших в РФ беженцев с территории Украины и Донбасса превысило 5,4 млн человек

Среди них 744 тыс. детей

ТАСС, 13 марта. Общее число беженцев, прибывших в РФ с территории Украины и Донбасса, превысило 5,4 млн человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в силовых структурах.

"По последним данным, в РФ прибыло свыше 5,4 млн человек, включая 744 тыс. детей", - сказал собеседник агентства.

В пунктах временного размещения в 64 регионах РФ находятся более 39 тыс. человек, это число снижается. В ПВР беженцы обеспечены медицинской и юридической помощью. Также по решению правительства РФ им оказывается единовременная материальная помощь по 10 тыс. рублей на человека. В общей сложности выплачено почти 12,3 млрд рублей.