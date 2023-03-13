ВЦИОМ: почти половина опрошенных россиян борется со старением

Согласно исследованию, на стремление сохранить молодость влияют наличие высшего образования и активное медиапотребление

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Около 48% опрошенных россиян заявили, что принимают какие-либо меры для замедления возрастных изменений. 51% респондентов выступают за естественное старение и ничего не делают для продления молодости. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник.

"Каждый второй россиянин предпринимает какие-либо меры для продления молодости и замедления возрастных изменений - 48%, почти столько же ничего не делают для этого - 51%", - говорится в сообщении. Уточняется, что на стремление россиян замедлить процесс старения влияют многие факторы, в числе которых наличие высшего образования и активное медиапотребление. Среди опрошенных, которые не принимают никаких мер для сохранения молодости, преобладают "граждане со средним образованием, жители села и активные телезрители".

По данным ВЦИОМ, более половины респондентов считают, что старость наступает в возрасте от 60 лет и старше. Этот показатель практически не изменился за пять лет: 53% отмечали возрастной рубеж в 60 лет в 2017 году.

Большинство респондентов, стремящихся к сохранению молодости, занимаются спортом (56%), придерживаются правильного питания (29%) и делают уходовые процедуры (27%).

Доля россиян, которые не верят в изобретение средства против старения в XXI веке, составляет 52%. Однако 36% все же считают, что ученым удастся создать "эликсир молодости".

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 3 марта 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.