В Курганской области отстранили от работы сотрудницу детдома, таскавшую ребенка за волосы

Главное управление социальной защиты населения региона проводит проверку

ТАСС, 13 марта. Сотрудницу центра помощи детям № 2 в Катайске в Курганской области отстранили от работы после публикации в соцсетях видео, на котором она за волосы тащила ребенка. Главным управлением социальной защиты населения региона начата проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области со ссылкой на ведомство в понедельник.

"Как только в распоряжение Главного управления социальной защиты населения Курганской области поступило данное видео, ведомством была запущена проверка, сотрудник учреждения отстранен от работы. На место выехала начальник управления Елена Ситникова. Проинформированы силовые структуры. По результатам проверки будет дана оценка действиям сотрудника Катайского филиала ГБУ "Центр помощи детям № 2" и будут приняты дальнейшие меры", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что девочка прошла судебно-медицинскую экспертизу в Далматовской центральной районной больнице - телесных повреждений не выявлено. С ней и вторым находившемся в комнате ребенком начали работать психологи.

Ранее в одной из групп во "ВКонтакте" появилось видео, где запечатлено, как женщина за волосы вытаскивает прячущуюся в углу девочку и кидает ее на кровать, рядом находится еще один ребенок. Слышен плач детей.