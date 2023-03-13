В Москве начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" для преподавателей колледжей

Заявку на участие можно подать с 13 по 29 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Преподаватели и мастера производственного обучения столичных колледжей могут подать заявку на участие в городском конкурсе профессионального мастерства с 13 по 29 марта, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента образования.

"Московские мастера" - одно из самых престижных городских состязаний для педагогов рабочих специальностей. В этом году отборочный этап и прием заявок продлится до 29 марта, а финальные соревнования пройдут с 3 по 7 апреля. Финалистам конкурса по профессии "Мастер производственного обучения" предстоит выполнить различные теоретические и практические задания по методике обучения студентов и продемонстрировать свою квалификацию. Для лучших участников предусмотрены призовые гранты от правительства Москвы: 150 тыс. рублей за третье место, 200 тыс. - за второе и 300 тыс. - за первое", - отметили в пресс-службе.

Городской конкурс профессионального мастерства "Московские мастера" призван популяризировать массовые профессии, востребованные в столице. Он проводится в рамках Московского трехстороннего соглашения между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

"Мы уделяем большое внимание развитию кадрового потенциала в колледжах. Ведь от мастерства наставников профессионального обучения напрямую зависит квалификация нового поколения рабочих кадров для экономики города. Участие в городском конкурсе "Московские мастера" позволит преподавателям и мастерам производственного обучения не только продемонстрировать свои возможности и лучшие практики, но и получить новый опыт, вне зависимости от результата соревнований", - отметила замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова.

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. В течение всего года проходят мероприятия, направленные на повышение престижа профессии учителя и поддержку педагогов, преподавателей дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования. Среди ключевых мероприятий в столице - конкурс "Педагоги года Москвы", X Педагогический форум и большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце.