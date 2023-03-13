Росздравнадзор проверит данные о продаже лекарства для диабетиков по завышенным ценам

По информации правоохранительных органов, на жизненно необходимый и важнейший лекарственный препарат "Оземпик" подняли цену в два-три раза

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит информацию СМИ о торговле препаратом для пациентов с диабетом по завышенным ценам. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник газета "Известия" сообщила об обнаружении правоохранительными органами сети аптек, торгующих "Оземпиком" по ценам, завышенным в два-три раза. Этот препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), отмечает издание.

"Росздравнадзор проведет проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства", - сообщили в пресс-службе.