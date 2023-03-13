С начала года в Москве выписали более 700 штрафов за несанкционированную торговлю у ТПУ

За аналогичный период в 2022 году было выявлено свыше 600 таких нарушений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Инспекторы ГКУ "Организатор перевозок" выписали более 700 штрафов за несанкционированную торговлю у транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с начала 2023 года. За аналогичный период в 2022 году было выявлено свыше 600 таких нарушений, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В период праздников количество нелегальных точек растет, поэтому ГКУ "Организатор перевозок" усилило контроль на 30%. Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров. Как правило, нелегальные продавцы выставляют товары низкого качества, не соблюдают санитарные нормы, что может быть опасно для здоровья покупателей. Больше всего случаев нелегальной торговли в 2023 году было выявлено у станций метро "Кузьминки", "Сходненская" и "Курская", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что всего нарушителям за этот период было выписано более 700 штрафов.

Там подчеркнули, что инспекторы вместе с сотрудниками полиции проводят рейды по выявлению случаев нелегальной торговли рядом со столичными транспортными объектами ежедневно. Незаконной реализацией продукции считается осуществление торговой деятельности без соответствующего разрешения. "Наказание для "предпринимателей" существенное: на граждан в размере до 5 тыс. рублей, на юридических лиц до 500 тыс. рублей", - добавили в учреждении.

Около 90% нарушений выявлено по ст. 11.13 КоАП г. Москвы "Осуществление торговой деятельности вне специально отведенных мест". Наиболее часто нарушители торговали фруктами, овощами и курительно-табачными смесями; в остальных случаях - батарейками, газетами, духами, бельем, игрушками, икрой, книгами и колбасой.

"Наша приоритетная задача - обеспечить безопасные и комфортные поездки для пассажиров. Инспекторы проверяют все станции метро и транспортно-пересадочные узлы без выходных. Ежедневный мониторинг и контроль такого уровня позволяет оперативно реагировать и пресекать стихийную торговлю, а также улучшать качество обслуживания пассажиров и защищать их от опасных товаров", - резюмировал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.