13 марта, 08:15,
обновлено 13 марта, 08:17
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 10 268 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 268 случаев заражения коронавирусом
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Умерли 34 человека, госпитализировао 619 заболевших

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 268, летальных исходов из-за ковида - на 34. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 11 985 случаев заражения и 37 смертей, всего с начала пандемии - 22 433 361 и 396 620 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 9 476 против 11 218 днем ранее, до 21 779 606.

За сутки в России госпитализировали 619 заболевших против 758 днем ранее (снижение на 18,3%). Число госпитализаций увеличилось в 21 регионе и уменьшилось в 44, в 20 ситуация не изменилась. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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