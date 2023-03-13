В России стартовал региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству

В нем примут участие школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий стартовал в России, в нем примут участие школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО), он продлится до 1 мая. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

"Во всех субъектах Российской Федерации пройдут региональные этапы Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий, в которых примут участие школьники и студенты СПО", - сказали в министерстве, отметив, что соревнования пройдут по 248 актуальным и востребованным для каждого региона компетенциям.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, проведение чемпионатов по профессиональному мастерству способствует развитию среднего профессионального образования. "Здесь демонстрируются высокие стандарты в области подготовки кадров по всем направлениям, исходя из потребностей бизнеса и работодателей. Наработки, которые проходят апробацию в рамках конкурсов, впоследствии находят свое место в образовательном процессе. Это, в свою очередь, играет важную роль в укреплении кадрового обеспечения и решении стратегических задач по развитию различных отраслей экономики", - отметил он.

В Минпросвещения уточнили, что каждое мероприятие чемпионата представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсантами заданий. Всех участников чемпионата сопровождают эксперты-наставники, которые проводят оценку участников и участвуют в мероприятиях чемпионата.

Участники чемпионатов делятся на два две категории: в основной соревнуются студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования. В категории юниоров выступают школьники, достигшие возраста 14 лет.

Победители в июне-июле примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. Финал Чемпионата высоких технологий пройдет в Великом Новгороде с 11 по 15 сентября, в ходе него выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее массовым и востребованным компетенциям "Профессионалы" состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге, уточнили в министерстве.