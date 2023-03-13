Волонтерские отряды займутся очисткой территорий Арктики летом 2023 года

Принять участие в экспедициях смогут мужчины и женщины от 20 до 45 лет

ТАСС, 13 марта. Экологические экспедиции пройдут на территориях полярной станции Марре-Сале, упраздненного поселка Полярный и села Мыс Каменный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) летом этого года. В понедельник стартовала заявочная кампания на участие в добровольческих поездках в отдаленные районы округа, сообщили ТАСС в пресс-службе межрегиональной организации "Зеленая Арктика", выступающей инициатором всех экспедиций.

"По итогу заявочной кампании будут сформированы три волонтерских отряда, которые в летний сезон отправятся на полярную станцию Марре-Сале на побережье Карского моря, в расселенный поселок Полярный на Полярном Урале, а также в село Мыс Каменный, расположенное на берегу Обской Губы. В каждой из поездок волонтеры проведут порядка двух недель; основная задача - очистка территорий от захламлений", - сообщили в пресс-службе.

Принять участие в экспедициях смогут мужчины и женщины от 20 до 45 лет. Прием заявок ведется как от жителей России, так и от представителей других стран, уточнили в пресс-службе. "Все претенденты в экспедиции проходят психологический отбор и теоретическую подготовку для работы в условиях Крайнего Севера. Здесь и тестирование, и собеседование, семинары", - цитирует пресс-служба руководителя проекта отбора и комплексной подготовки волонтеров "Зеленой Арктики" Георгия Андреева с уточнением, что отбор проходит в онлайн-формате. Результаты заявочной кампании будут опубликованы в начале апреля.

Территории, на которые отправятся добровольцы в этом году, подвергались очистке ранее. В августе 2022 года на мысе Марре-Сале волонтеры собрали и подготовили к вывозу более 1,5 тыс. бочек массой около 40 тонн. В поселке Полярный, который упразднили в 2021 году, была организована первая экспедиция, добровольцы очистили площадь более 3 га. Расчистка Мыса Каменного ведется уже на протяжении нескольких лет, там мусор подготовлен к вывозу.

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году для привлечения добровольцев к проектам уборки арктических территорий ЯНАО от антропогенного загрязнения. В течение 9 лет волонтеры из более 10 стран провели 17 экологических экспедиций, очистили два острова в Карском море и спасли жизнь одному белому медведю.