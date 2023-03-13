На Ставрополье в 40 многоэтажках в 2023 году установят новые лифты

С начала реализации в 2014 году региональной программы капремонта заменено 923 подъемника

ПЯТИГОРСК, 13 марта. /ТАСС/. Новые лифты установят в 40 многоэтажных домах Ставрополя, Пятигорска и Георгиевска в 2023 году по региональной программе капитального ремонта. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

Отмечается, что в 39 домах работы организует региональный оператор - Фонд капитального ремонта края. Он готовит документацию для проведения конкурсного отбора подрядчиков. Еще в одном доме собственникам предстоит самим найти подрядную организацию и организовать проведение работ - фонд капремонта своего дома они формируют самостоятельно на специальном счете в банке.

"По регламенту на замену лифтового оборудования от демонтажа старого подъемника до пуска нового отводится около 90 дней. Чтобы минимизировать неудобства для жителей, лифт отключается и демонтируется только после того, как новое оборудование поступает в распоряжение подрядной организации. Специалисты министерства ЖКХ проконтролируют ход работ по замене каждого подъемника", - говорится в материале.

Сообщается, что решение о запуске нового подъемника принимается управляющей организацией дома. При этом утвержденные законодательством техтребования при вводе лифта в эксплуатацию должны быть обязательно соблюдены. Для этого собственники вправе привлечь специализированную организацию.

По информации пресс-службы, всего в многоэтажках Ставропольского края насчитывается свыше 5 тыс. лифтов. С начала реализации в 2014 году региональной программы капремонта заменено 923 подъемника.