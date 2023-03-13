В Ростовской области вдвое увеличили поддержку малоимущих по соцконтрактам

В марте выделили более 108 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области увеличили поддержку малоимущих жителей региона по социальным контрактам в марте 2023 года до 108 млн рублей. Это вдвое больше в сравнении с предыдущим месяцем, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора Ростовской области.

"На оказание государственной социальной помощи по социальным контрактам малоимущим гражданам, проживающим на территории Ростовской области, в марте выделено более 108 млн рублей. Распоряжение об этом подписал губернатор Василий Голубев. Заключен 701 соцконтракт. Это обеспечит поддержку почти 2,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В феврале выплатили 48 млн рублей. На эти деньги заключили почти 500 соцконтрактов, обеспечив поддержку почти 2 тыс. человек.

Соцконтракты в Ростовской области заключают с 2013 года. Такая поддержка призвана обеспечить устойчивый рост доходов семей, в среднем, в полтора раза, добавили в пресс-службе. Ростовская область входит в пятерку российских регионов с самым большим финансированием и охватом жителей по заключению социальных контрактов.