Shkulev Media Holding будет вести Telegram-канал Elle под новым названием

Канал издания переименован в Belle

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Медиагруппа Shkulev Media Holding сообщила о переименовании Telegram-канала издания Elle. Теперь он будет работать под названием Belle, редакция канала останется прежней, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе медиагруппы.

Как рассказали в пресс-службе, 3 марта на имя Shkulev Media Holding был зарегистрирован товарный знак Belle сроком на 10 лет "в отношении цифрового направления деятельности".

"Под брендом Belle будет работать бывший Telegram-канал Elle Russia, название которого в настоящее время не может быть использовано на территории РФ из-за истечения срока действия лицензии. Редакция канала останется прежней", - добавили в пресс-службе.

Ранее Shkulev Media Holding сообщил о том, что закрывает сайты изданий Elle, Elle Girl и Elle Decoration в связи с расторжением лицензионного соглашения. В июне прошлого года холдинг также приостановил выпуск журналов Elle, Elle Decoration, Elle Girl и Maxim.

В январе холдинг официально запустил два новых онлайн-издания: проект для женской аудитории theGirl и журнал о декоре и интерьерах myDecor.