В Москве выявили 1 699 случаев заражения коронавирусом за сутки

Количество выздоровевших в столице за сутки увеличилось на 1 457 - до 3 248 947

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 699 против 2 015 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 446 503 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида за сутки возросло на 6, как и днем ранее, - до 48 334. Количество выздоровевших после коронавируса в Москве за сутки увеличилось на 1 457 - до 3 248 947.

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Московской области возросло за сутки на 107 против 279 днем ранее, следует из данных.

Всего с начала пандемии в области выявили 1 143 685 случаев инфицирования.

Количество выздоровевших после ковида в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 118 - до 1 123 046. За последние сутки в регионе умер один пациент с коронавирусом, всего с начала пандемии - 15 477.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 168 против 1 193 днем ранее, следует из данных.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 894 939 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 858, до 1 845 849. Умерли за сутки 9 заразившихся, всего с начала пандемии - 37 247.