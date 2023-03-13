В Томске выявили почти 20 очагов распространения кори

Всего в городе лабораторно подтвердили 13 случаев заболевания

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. человек находятся под наблюдением медиков после контакта с заболевшими корью в Томске. Всего было выявлено 13 заболевших, которые создали 19 очагов распространения этой инфекции, сообщила журналистам в понедельник на пресс-конференции замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Светлана Алексеева.

"На сегодняшний день регистрируются и были лабораторно подтверждены 13 случаев кори [в Томске], в основном это дети. У нас зарегистрировано 19 очагов, в которых установлено более 2,5 тыс. контактных. За всеми контактными организовано медицинское наблюдение", - сказала Алексеева.

Она уточнила, что один человек может способствовать возникновению нескольких очагов: на месте жительства, работы, учебы. Среди 13 заболевших - 9 детей и только 4 - взрослых. При этом один ребенок был привит, болезнь протекает у него легче, чем у остальных.

Как отметил в свою очередь руководитель городского департамента образования Максим Савенков, из-за кори уже две школы получили предписание о переводе части детей на дистанционное обучение. В школе "Эврика-развитие" - около 200 детей, в школе № 22 - 38 обучающихся.

Корь - острое вирусное заболевание. По мнению специалистов, эффективной мерой профилактики является вакцинация.