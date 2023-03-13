В Москве за две недели обработали 3,5 тыс. обращений участников СВО и их семей

Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их родственников за первые две недели работы обработал 3,5 тыс. обращений. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Открытие центра состоялось 27 февраля.

"Единый центр поддержки участников СВО и их семей продолжает свою работу. Он обработал 3,5 тыс. обращений за первые недели после открытия. Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО", - написал мэр.

Он отметил, что большое внимание в центре уделяется оказанию психологической помощи взрослым и детям. Кроме этого, люди приходят за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов, активно интересуются прохождением программ профессиональной переподготовки, просят помочь в поиске работы и многое другое.

"Специалисты центра рассматривают каждое обращение индивидуально. Многие удается выполнить в тот же день. Но если на решение нужно больше времени, персональные координаторы остаются на связи с участниками СВО и их родственниками. Если вам нужна такая поддержка - центр работает каждый день в Береговом проезде, 8, строение 2. По всем вопросам можно обратиться и на горячую линию: +7 (495) 870-55-45", - заключил Собянин.