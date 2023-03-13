В Воронежской области восстановили энергоснабжение шести районов

Оно было нарушено мощным циклоном со шквалистым ветром до 22 м/с

ВОРОНЕЖ, 13 марта. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили электроснабжение шести районов Воронежской области, которое было нарушено мощным циклоном со шквалистым ветром до 22 м/с. Об этом сообщила в понедельник журналистам пресс-служба филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго".

"Специалисты филиала ПАО "Россети Центр" - "Воронежэнерго" восстановили энергоснабжение потребителей Воронежской области, оставшихся без электроэнергии из-за прохождения мощного циклона", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщала, что в воскресенье в Воронежской области отмечались неблагоприятные погодные условия в виде осадков и шквалистого ветра до 22 м/сек, из-за которых в Аннинском, Богучарском, Каширском, Лискинском, Таловском и Хохольском районах и на территории Воронежа отмечались локальные нарушения энергоснабжения в сети 6-10 кВ. Электричество в социально значимых объектах не отключалось. По данным пресс-службы компании, последствия непогоды устраняли 18 бригад, в составе которых 54 человека и 21 единица техники.