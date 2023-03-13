Замглавы МЧС указал на недостаток специалистов ЕДДС и их низкую подготовку

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Замглавы МЧС России Илья Денисов отметил среди проблемных вопросов недостаточную численность специалистов единых диспетчерских служб (ЕДДС) и их низкую подготовку.

"Одним из проблемных вопросов отмечаем недостаточную численность специалистов диспетчерских служб и их низкую подготовку к действию. Так, в 36% от общего количества ЕДДС РФ на дежурство заступает лишь один специалист", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации по вопросам готовности субъектов РФ к пожароопасному сезону 2023 года.