Минпросвещения поддержало идею ввести школьные значки в качестве элемента школьной формы

Дизайна этих значков ведомство будет дополнительно прорабатывать совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение первых"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ концептуально поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Этот вопрос будет дополнительно проработан совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых". Об этом говорится в ответе замглавы Минпросвещения России Андрея Корнеева (документ есть в распоряжении ТАСС) на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой, выступившей ранее с соответствующей инициативой.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", - говорится в документе.

"Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение первых", - отметил Корнеев.

Заместитель министра указал, что в настоящее время "образовательные организации имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы". "Вместе с тем Минпросвещения России выступило с инициативой об установлении обязанности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее - уполномоченные органы), устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона. После внесения соответствующих изменений в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы", - добавил он.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением ввести школьные значки. Как отметила депутат, ношение таких значков является важным элементом воспитания, принадлежности, идентификации. По ее словам, они должны стать "предметом гордости подрастающего поколения, атрибутом патриотизма, высоких моральных принципов, как было в Советском Союзе".