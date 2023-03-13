Колледж "Сириуса" открыл программы среднего профессионального образования

На бюджетные места в 2023 году смогут поступить 200 человек

СИРИУС /Федеральная территория/, 13 марта. /ТАСС/. Колледж при научно-технологическом университете "Сириус" открыл программы среднего профессионального образования по четырем востребованным специальностям в сфере информационных технологий. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Открыт набор на программы среднего профессионального образования в колледж университета "Сириус". В этом году абитуриенты со всей страны могут подать документы после 9 и 11 классов на десять образовательных программ по четырем востребованным специальностям. Образовательные программы колледжа - это ответ на актуальные запросы реальных работодателей, инновационные методики обучения и топовые специалисты из индустрии информационных технологий и кибербезопасности", - сообщили в пресс-службе.

На бюджетные места в колледж в этом году смогут поступить 200 человек. "По окончании 9 класса абитуриенты могут поступить на программы: техник по защите информации, разработчик веб и мультимедийных приложений, программист, сетевой и системный администратор, специалист по компьютерным системам. После 11 класса студенты могут поступать на программы: техник по защите информации, сетевой и системный администратор, разработчик веб и мультимедийных приложений, программист, специалист по компьютерным системам", - уточнили в пресс-службе. К занятиям первые студенты приступят в сентябре этого года.

Отмечается, что новые программы создавались совместно с экспертами ведущих IT-компаний. Студенты колледжа смогут пройти стажировки в таких компаниях, как VK, Ростелеком, "Газпром нефть", Тинькофф, Альфа-банк, АО "Гринатом", Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования, Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем РЖД, Цифровой оператор "Сириус".

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году. Здесь развиваются проекты в области геномики, иммунобиологии, нейробиологии, редактирования генома растений и животных, робототехники, клинической психологии. В 2021 году университет открылся для магистрантов и аспирантов. В настоящее время в "Сириусе" обучаются 175 магистрантов и 59 аспирантов. С первых дней учебы они вовлечены в научно-исследовательские проекты и в решение задач, поставленных российской наукоемкой индустрией.