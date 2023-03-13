В Белгородской области создали пункты информирования туристов

Их открыли в 22 муниципальных образованиях региона, а также на железнодорожных вокзалах в Белгороде и Старом Осколе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Белгородская область стала первым регионом в России, где в каждом муниципальном образовании открыты туристические информационные точки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор ОГАУ "Белгородский центр туризма" Евгений Ершов в кулуарах Международной туристической выставки "Интурмаркет-2023".

"В нашем регионе, в единственном, в каждом муниципальном образовании открыты инфоточки. Мы говорим о том, что турист, приехав из любого региона, он может зайти в близлежащую точку, может получить информацию по всему региону, обо всех районах, получить всю полиграфическую продукцию", - сказал Ершов.

По его словам, туристические информационные точки открыты в 22 муниципальных образованиях региона, а также на железнодорожных вокзалах в Белгороде и Старом Осколе, функционирует мобильная точка. При этом за каждой точкой закреплен экскурсовод.

По данным управления по туризму Белгородской области, в 2022 году регион посетили около 2 млн туристов, в отелях разместились порядка 350 тыс. человек. Эти показатели сопоставимы с данными за 2021 год.

О форуме

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.