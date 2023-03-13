В Дербенте планируют построить два водовода в 2023 году

Также планируется реконструировать внутригородские сети канализации

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Власти планируют завершить строительство двух водоводов в Дербенте в 2023 году по госпрограмме. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

"В 2023 году в Дагестане планируется построить два водовода в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" - водоводы "Кайтаг - Дербент" и "Шурдере" в Дербенте",- говорится в сообщении.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артура Сулейманова, по этой же программе планируется реконструировать внутригородские сети канализации и расширить очистные сооружения канализации в городе Хасавюрте.

Ранее в пресс-службе администрации Дербента сообщали, что проблема с питьевой водой наблюдается в городе на протяжении многих лет. Строительство водоводов существенно снизит дефицит питьевой воды в городе и обеспечит противопожарный запас воды в городских резервуарах.