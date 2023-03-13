В Приморье восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Специалисты также освободили проезд к трем ранее отрезанным от автомобильного сообщения населенным пунктам

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное циклоном в Приморье, сообщила в понедельник Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) в своем Telegram-канале.

"Энергетики Приморских электрических сетей полностью восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах Приморья, нарушенное в результате непогоды 12 и 13 марта. В настоящий момент электросетевой комплекс ДРСК в Приморье работает без технологических нарушений, электроснабжение потребителей во всех районах осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник пресс-служба краевого правительства сообщила, что снежный циклон нарушил электроснабжение в шести населенных пунктах края. Во время снегопада наиболее крупные технологические нарушения на электросетях зафиксировали на юге края - в Хасанском муниципальном округе.

Кроме того, по информации краевого дорожного предприятия "Примавтодор", проезд после непогоды обеспечен ко всем населенным пунктам в регионе. Ранее от дорожного сообщения из-за обильного снегопада были отрезаны три населенных пункта.

"На краевых дорогах сейчас работает 331 единица снегоуборочной техники. Проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Ограничений нет. Дорожники продолжают ликвидировать последствия снежного циклона и доводить их до нормативного состояния", - говорится в сообщении.

Циклон принес в Приморский край снег и порывистый ветер, было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные синоптики зафиксировали превышение месячной нормы осадков в 13 городах и районах Приморского края. На юге края снегопад прекратился, на северо-востоке региона осадки продолжились в понедельник.