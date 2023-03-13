Монахи Киево-Печерской лавры намерены до последнего отстаивать свои права

Настоятель заявил, что передача обители неканонической Православной церкви Украины будет равна равносильна осквернению

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которым предписано покинуть монастырь до 29 марта, будут до последнего отстаивать свои права и святыни. Об этом заявил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

"29 марта мы, монахи, более 200 человек, должны оставить стены Киево-Печерской лавры, свой дом. Внуки революции, вождей, гонителей церкви Христовой сегодня прикрываются благом, - заявил митрополит Павел в проповеди, видеозапись которой разместило в понедельник в своем Telegram-канале украинское издание "Страна". - Мы будем до последнего отстаивать свои права, до последнего отстаивать свои святыни".

Митрополит УПЦ заявил, что передача Киево-Печерской лавры неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) будет равносильна осквернению. "Есть люди, надевшие священнические одежды и мечтающие осквернить все, что можно. <...> Они осквернили Успенский и Трапезный соборы", - заявил он, имея в виду службы, которые провели в лавре представители ПЦУ.

На прошлой неделе на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе, составленном на бланке Министерства культуры Украины, в ведении которого находится музей, уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны.

Нижняя лавра, на территории которой расположены Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ, а Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.