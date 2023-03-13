Песков назвал "элементом политизации" премии "Оскар" вручение ее фильму о Навальном

Представитель Кремля отметил, что не смотрел эту киноленту

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вручение премии "Оскар" фильму "Навальный" (Navalny, 2022) может быть "элементом политизации", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, потому что я не смотрел [ее]. <…> Поэтому, наверное, было бы нелогично что-либо говорить. Но, хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает. Но говорить о каких-то кинематографических достоинствах этой ленты я не могу, ибо не знаком", - ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают получение "Оскара" в категории "Лучший документальный фильм" картиной режиссера Дэниэла Роэра об Алексее Навальном.