Кремль обеспокоен ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимым такое отношение к представителям церкви

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. В Кремле обеспокоены ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и считают недопустимым такое отношение к представителям церкви. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вызывает", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, вызывает ли обеспокоенность выставленное киевскими властями требование к монахам покинуть монастырь. "Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Украинской православной церкви. Мы считаем это недопустимым", - подчеркнул Песков.

"Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение", - добавил представитель Кремля.

На прошлой неделе на сайте обители было опубликовано предупреждение и. о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра", в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе, составленном на бланке Министерства культуры Украины, в ведении которого находится музей, уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны.

Нижняя лавра, на территории которой расположены Киево-Печерский монастырь и резиденция митрополита УПЦ, по решению, принятому в 2013 году, до сих пор находилась в бессрочном пользовании УПЦ, а Верхняя лавра, где расположены Успенский собор и Трапезная церковь, - в ведении Киево- Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство музея отказалось продлить договор. 7 января глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний провел службу в Успенском соборе, где ранее проходили богослужения канонической церкви.